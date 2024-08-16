Давление на Донетчине усиливается: почему Путин не перебрасывает войска на Курщину

Россия перебрасывает подкрепления в Курскую область. Однако не из Донецкой области и не в тех объемах, которые могут улучшить ситуацию прежде всего на Покровском направлении. Поэтому давление все возрастает.

С этого участка фронта россияне вообще в последнюю очередь будут снимать подразделения. Для этого необходимо еще больше расширить операцию на территории России. Подробнее 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Почему Путин не перебрасывает войска из Донецкой области

По словам Поповича, рано или поздно переброска российских войск на Курщину будет иметь определенное влияние на Покровское направление. Особенно, если в дальнейшем будут разворачиваться наступательные действия на территории России. Речь идет не только о Курской области, возможно, будет охвачен еще один регион.

Покровское направление и в целом Донецкая область будут последними, откуда Путин будет снимать резервы. Чтобы это произошло, нужно сильно расширить зону влияния на территорию России в Курской, Белгородской и Брянской областях. Необходимо их серьезно потеснить, чтобы перед Путиным встала дилемма. Пока очевидно, что она перед ним не стоит,

– подчеркнул военный обозреватель.

Захват Донецкой области для россиян имеет не только политический, но и экономический смысл. Это может лишить или серьезно подорвать способность Украины производить металлы, которые чрезвычайно важны для ведения войны.

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Поэтому ситуация на Покровском направлении действительно ухудшается, но не из-за мести за Курщину. Цель была поставлена сразу – захватить Донецкую область до административных границ. Россияне пытаются сейчас это реализовать. Также они считают, что резервы, которые Украина бросила в Курскую область, не будут использованы для сдерживания на Донбассе.

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