З цієї ділянки фронту росіяни взагалі в останню чергу зніматимуть підрозділи. Для цього необхідно ще більше розширити операцію на території Росії. Детальніше 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Чому Путін не перекидає війська з Донеччини

За словами Поповича, рано чи пізно перекидання російських військ на Курщину матиме певний вплив на Покровський напрямок. Особливо, якщо надалі розгортатимуться наступальні дії на території Росії. Мовиться не лише про Курську область, можливо, буде охоплений ще один регіон.

Покровський напрямок і загалом Донецька область будуть останніми, звідки Путін зніматиме резерви. Щоб це сталося, потрібно сильно розширити зону впливу на територію Росії в Курській, Бєлгородській та Брянській областях. Необхідно їх серйозно потіснити, щоб перед Путіним постала дилема. Поки очевидно, що вона перед ним не стоїть,

– наголосив військовий оглядач.

Захоплення Донецької області для росіян має не лише політичний, а й економічний сенс. Це може позбавити або серйозно підірвати здатність України виробляти метали, які надзвичайно важливі для ведення війни.

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Тому ситуація на Покровському напрямку дійсно погіршується, але не через помсту за Курщину. Ціль була поставлена одразу – захопити Донеччину до адміністративних кордонів. Росіяни намагаються зараз це реалізувати. Також вони вважають, що резерви, які Україна кинула в Курську область, не будуть використані для стримування на Донбасі.

Бої на Покровському напрямку: дивіться на карті