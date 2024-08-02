Покровское направление требует усиленного ответа оккупантам, – Зеленский

В обращении президент рассказал о трех докладах представителей военного сектора. А еще анонсировал современные решения для воинов и заинтриговал "особыми внешнеполитическими возможностями".

На Востоке оккупанты активно используют БПЛА, коптеры, дроны со сбросами, "Ланцеты" и тому подобное. У врага очень много живой силы, поэтому он может позволить себе быстро пополнять потери и проводить ротации.

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Зеленский о ситуации на фронте

Доклад Главкома Сырского по фронтовой ситуации, и внимательнее всего, конечно, по Покровскому направлению. Там неизменно наиболее жесткие бои, и это направление требует наших наиболее усиленных ответов оккупанту. Каждая бригада, каждое подразделение на Покровском направлении – все наши воины, которые сохраняют стойкость там и защищают наши позиции несмотря на российские штурмы, – во многом держат основу защиты и на всем востоке нашей страны. При этом мы не уменьшаем внимания и ко всем другим направлениям на фронте – в Донецкой области, а также на Харьковщине и в южных наших областях,

– заявил президент.

Также был доклад Буданова, впрочем, его детали непубличные.

Сотрудничество с Турцией по корветам будет продолжаться

Министр обороны Умеров доложил о сотрудничестве Украины с Турцией. Государство планирует продолжить там строительство корветов для Украины.

Анонс современных решений для ВСУ

"Провел совещание и с командой Министерства обороны. Готовим новые и абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений. Уже скоро эти решения будут представлены нашему обществу. Имеют действительно инновационный вид", – пообещал гарант.

Какие особые внешнеполитические возможности имеет Украина

МИД и международники ОП доложили о "наших особых внешнеполитических возможностях – возможностях, которые есть у нашего государства благодаря многим украинцам и миллионам граждан других государств, которые верят в Украину, которые поддерживают нас".

Это возможности – как минимум – держать Украину в фокусе мирового внимания, увеличивать поддержку для нашего государства, для наших людей и делать действительно эффективную адвокацию украинских потребностей и главной потребности – потребности как можно быстрее и справедливо закончить войну. Украинцы в этой войне выстояли и смогли уже так много, потому что не только внутри государства объединились, но и уже годами удерживают единство мира ради правильной цели – и ради Украины, и ради всего того, что делает этот наш мир человечным и способным побеждать зло,

– сказал Зеленский.

По его словам, в августе будут новости "по большей консолидации и нашего народа, и всех в мире, кто нам помогает". Но для этого нужна работа правительства и Верховной Рады.