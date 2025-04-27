Даже на легковых авто: офицер ВСУ рассказал, как враг пытается прорваться в Покровск

Одна из главных задач врага на сегодня – захватить Покровск Донецкой области. На этом направлении происходит огромное количество вражеских атак.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. По его словам, за 26 апреля Силы обороны Украины на Покровском направлении отбили аж 68 атак врага.

К теме Адские сутки на Покровском и Лиманском направлениях: карта боевых действий 27 апреля

Что происходит на Покровском направлении

Как отметил военный, враг уже длительное время атакует на этом направлении. Они хотят либо обойти и окружить город, либо же зайти непосредственно в Покровск.

Атакуют оккупанты по-разному. Иногда применяют и тяжелую бронетехнику. Но чаще всего это атаки небольшими группами на автомобилях.

Преимущественно это 3-8 оккупантов, которые на легковых авто, мотоциклах пытаются приблизиться к линии боевого соприкосновения. Перед этим и во время этого враг атакует дронами, работает артиллерия, КАБы. Применяют все, чем могут достать до позиций. При этом они еще и терроризируют окружающие населенные пункты,

– отметил Цехоцкий.

Украинские защитники круглосуточно мониторят перемещения врага. Как только его обнаруживают – сразу делают все, чтобы его уничтожить. Для этого нужны дроны.

Сейчас военные объявили сбор на дроны на оптоволокне, которые позволят еще эффективнее уничтожать врага. Задонатить можно по QR-коду.