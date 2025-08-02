Российские оккупанты расставили три акцента на летнюю наступательную кампанию. В конце концов они пришли к тому, что значительную часть ресурсов кидают именно на Покровское направление.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", майор Виктор Трегубов, отметив, что еще с конца весны враг сильно активизировался на Покровском направлении. Туда сейчас кидают фактически все, что они имеют.

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До каких пор может продолжаться наступление на Покровск?

Как отметил Трегубов, сначала враг выделил три акцента на летнюю наступательную кампанию. Это – Сумское, Покровское и Новопавловское направления.

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На Сумщине они не смогли продвинуться. На Новопавловском направлении враг до сих пор пытается лезть вперед, но без особых успехов. Они сосредоточились на Покровском направлении.

Если брать всю нашу зону ответственности, то враг использует комбинацию беспилотников и малых пехотных групп. На самых активных участках много применяют КАБов. Техники сейчас меньше. Даже легкой,

– рассказал Трегубов.

Потери России во время наступательных действий являются более чем серьезными. Зимой они стабильно теряли более 1000 личного состава. Судя по имеющимся данным, можно предположить, что активные бои на Покровском направлении через некоторое время будут менее интенсивными.

Мне кажется, что еще будет где-то месяц активных боев на том же Покровском направлении. Далее им надо будет по крайней мере на какое-то время взять паузу. Насколько короткую – неизвестно. Думаю, вряд ли в сентябре-октябре будет такая активность боев, как сейчас,

– подчеркнул Трегубов.

Добавим, военные рассказали о боях на Покровском направлении. Атаки российских оккупантов часто бывают хаотичными.