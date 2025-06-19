Хочет сделать все тихо, – экс-глава МИД ответил, будет ли Трамп продавать оружие Украине
- Владимир Зеленский подготовил пакет оружия для покупки у США, но Дональд Трамп не желает продавать его Украине.
Украина может получить оружие США через европейских партнеров, которые будут покупателями, что позволит избежать прямого участия Трампа.
Владимир Зеленский заявил, что Киев давно подготовил пакет оружия, который хотел бы купить у Соединенных Штатов. Однако пока Дональд Трамп не слишком хочет продавать Украине оружие, хотя ему это было бы выгодно.
Здесь говорится о страхе и его имидже. Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что наша страна все же имеет другой вариант как получить оружие США.
Смотрите также Цинично, но реально: почему Трамп не готов вступиться за Украину, как за Израиль
Будет ли Трамп продавать оружие Украине
Трамп досрочно покинул саммит G7 (вероятно, из-за раздражения президентом Франции Эмманюэлем Макроном и нежелания встречаться с Зеленским). На нем он должен был бы поговорить с президентом Украины о купле-продаже американского вооружения.
Я думаю, Трамп не хочет брать на себя ответственность и хочет сделать все тихо. Если бы он поговорил с Зеленским, после чего Зеленский бы вышел и сказал, что Трамп согласился продавать нам оружие, то как после этого Трамп будет звонить другу Владимиру? Это подорвет Трампа роль миротворца, – подчеркнул дипломат.
Огрызко объяснил, что есть один самый вероятный вариант для Украины получить оружие США – его могут покупать европейские партнеры. В таком случае президент Штатов не будет вовлечен в процесс, а просто предоставит соответствующее разрешение американским производителям и бизнесменам.
Дипломат добавил, что сейчас Трамп, вместо того, чтобы осуществлять давление на Россию и вводить санкции, повторяет российские пропагандистские тезисы. Именно в них говорится, что санкции против России – это, якобы, удар по самим себе.