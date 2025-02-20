Приравнивают к серому импорту: как покупки на иностранных сайтах бьют по украинской экономике

В последние годы украинский бизнес развивается в сверхсложных условиях. Кроме того, ему становится все труднее конкурировать с товарами, которые попадают из других стран через различные схемы серого импорта. В частности говорится о миллионах посылок из зарубежных маркетплейсов.

Статистика 2024 года – очень неутешительная. В течение года импорт товаров в Украину превысил экспорт в 1,69 раза. В 2024 году наше государство импортировало товаров на 29,1 миллиарда долларов больше, чем экспортировало, информирует 24 Канал со ссылкой на "Эспрессо".

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2025 год может стать еще более сложным

Более того, в 2025 году ситуация может еще больше усложниться. Все чаще появляется информация, что Еврокомиссия не продолжит особый льготный режим торговли с Украиной. Он вступил в силу в 2022 году и продлится до 5 июня 2025 года. Кроме того, Дональд Трамп уже подписал указ о введении 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США. Также в Штатах активно обсуждают возможность ввести универсальную импортную пошлину.

Это означает, что украинским производителям потребительских товаров станет еще сложнее попадать на внешние рынки.

Однако это не единственная проблема. Еще более серьезную угрозу представляет то, что украинским производителям все сложнее конкурировать с импортом на внутреннем рынке.

На это влияет то, что Украина активнее всего экспортирует сырье. Тем временем на территорию нашего государства привозят готовые товары. Часто они стоят дешевле, чем украинские аналоги.

Стоит заметить, что во многих случаях эти товары попадают в Украину не законным путем, а благодаря схемам серого импорта. Они не предусматривают уплаты налогов и сборов, необходимых для усиления украинской экономики.

В Украину возвращаются мировые бренды – как это влияет на ситуацию

После 24 февраля 2022 года украинский рынок очистился от российских товаров. Также некоторые иностранные бренды закрыли свои магазины, чтобы обеспечить работникам безопасность. В частности, говорится об испанской компании-гиганте Inditex, в которую входят бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho. В то же время в 2024 году она вернулась в Украину и, по данным Forbes Ukraine, уже в течение первых 3 месяцев получили выручку в размере 2 миллиардов гривен.

Также стремительно растет популярность польской сети Sinsay (одежда и товары для дома). В начале января 2025 года в Украине зафиксировали более 160 магазинов Sinsay, также в течение месяца планировали запустить еще 30. Сеть охватывает различные области Украины.

Всего в течение 2024 года импорт из Польши в Украину вырос до 7 миллиардов долларов (на 6% больше). Между тем экспорт остался на уровне 2023 года – 4,7 миллиарда долларов.

Украинцы выбирают покупать онлайн

Стоит заметить, что, хотя в Украине резко растет количество магазинов Sinsay, это – скорее исключение, чем закономерность. Все потому, что большинство украинцев пытаются отойти от покупок офлайн. Гораздо чаще они выбирают шопинг в режиме онлайн.

Аналитики отмечают: рынок e-commerce в Украине развивается очень динамично. Ежегодно фиксируют рост на 20 – 25%.

Почему украинцы выбирают покупать онлайн:

чтобы сэкономить;

чтобы приобрести желаемые товары в населенных пунктах, где нет офлайн-магазинов с вещами того или иного бренда;

чтобы не отменять шопинг в случае воздушной тревоги (как сообщил Украинский совет торговых центров в начале 2025 года, время вынужденного простоя ТЦ из-за объявления об угрозе составляет уже почти 100 рабочих дней).

Покупки на иностранных маркетплейсах – проблема для украинской экономики

Еще в октябре 2024 года Украинская ассоциация ритейлеров прогнозировала, что к концу года примерно 20,1% розничных покупок, сделанных во всех странах мира, будет осуществляться онлайн. Кроме того, предусматривают, что к 2027 году рост зафиксируют уже до 22,6%.

Аналитики, оценивают объем e-commerce в Украине в от 4 до более 6 миллиардов долларов. Украинцы покупают онлайн даже активнее, чем граждане стран ЕС. Треть покупок наши граждане делают через международные маркетплейсы. В частности, говорится о:

AliExpress;

Amazon;

eBay;

iHerb;

Temu;

Shein.

По состоянию на 2025 год все чаще товары, купленные на маркетплейсах, приравнивают к серому импорту. В Раде даже зарегистрировали законопроект о налогообложении посылок из-за рубежа налогом на добавленную стоимость всех посылок.

Украине не стоит бороться с легальным импортом, повышая пошлины на определенные товары. Но я полностью поддерживаю законопроект о налогообложении почтовых отправлений в Украину. Этот закон – о защите украинского бизнеса и, в частности, внутреннего производителя. Наш бизнес создает рабочие места, платит НДС и все другие налоги, а внешние производители, которые присылают товары по почте, не платят ничего. Мы просто дотируем чужие экономики. Поэтому я считаю, что у нас должно быть как в ЕС – НДС должны платить от на все посылки, независимо от их стоимости,

– заявил Ярослав Рущишин – народный депутат и один из подписантов этого законопроекта.

Сейчас посылки до 150 евро не облагаются налогом. Это дает иностранным маркетплейсам существенные преимущества не только перед украинскими производителями, но и официальными импортерами. Поэтому украинцы чаще заказывают джинсы бренда Zara или H&M из-за границы, чем покупают в официальных магазинах, расположенных на территории Украины.

Почему так:

Бизнесы, которые официально завозят в Украину товары, платят 20% НДС, импортную пошлину и другие сборы. Между тем товары из международных маркетплейсов попадают к нам без обязательных платежей.

Также есть случаи, когда товары с маркетплейсов попадают в Украину через схемы дробления отправлений. Тогда одна большая партия того или иного товара разбирается на сотни или даже тысячи посылок. Так удается избежать уплаты налогов и таможенных платежей. Между тем бюджет Украины в условиях полномасштабной войны не дополучает колоссальной суммы денег. Речь идет о миллиардах гривен.

В пояснительной записке к законопроекту представлены следующие данные:

в течение 2024 года в Украину ввезли 75,5 миллионов международных почтовых и экспресс-отправлений с товарами;

общая сумма – 123 миллиарда гривен.

Некоторые люди даже создали отдельный бизнес и предоставляют услуги байеров. Они заказывают на иностранных сайтах для клиентов из Украины товары со скидками. Очень часто байеры даже не зарегистрированы как ФЛП.

Какова ситуация в других странах

Многие европейские страны уже давно облагают налогом посылки, которые их граждане заказывают онлайн из-за рубежа. Еще в 2021 году ЕС отменил безналоговый лимит на посылки. НДС платят, независимо от стоимости посылки.

Кроме того, различные пороги налогообложения онлайн-покупок применяют в США. Это зависит от штата. Также Трамп ранее анонсировал универсальную пошлину на все товары. Поэтому система налогообложения покупок также изменится.

Между тем Канада ввела налоги на онлайн-заказы Маркетплейсы вынуждены взимать налог на добавленную стоимость.