Зеленский впервые прокомментировал взрыв в Монако и пообещал в ближайшее время предоставить подробности

Покушение на олигарха Вадима Ермолаева и его семью в Монако всколыхнуло украинское общество. Президент Зеленский отреагировал на этот инцидент.

Об этом он кратко заявил 9 июля, отвечая на вопросы журналистов.

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Что сказал Зеленский по поводу дела "Монако"?

В настоящее время ведется расследование по делу. Глава государства в ближайшие дни заслушает доклады о ситуации. Владимир Зеленский пообещал проинформировать общество о ходе следствия.

В ближайшие дни я получу дополнительные соответствующие доклады и, безусловно, проинформирую общество,

– сказал президент.

С чего все началось и какие подробности дела известны?

Напомним, вечером 29 июня в Монако взорвалось взрывное устройство, в результате чего серьезные ранения получили Вадим Ермолаев, его жена и младший сын.

Камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный оставил рюкзак со взрывчаткой прямо возле входа в дом бизнесмена.

Сам Ермолаев недавно вышел из комы и проходит лечение в Марселе. В то же время его спутница Анна Насобина остается в критическом состоянии. Женщина находится в больнице Пастера в Ницце, где из-за тяжелых травм ей ампутировали обе ноги. Врачи также не исключают потери зрения, слуха и речи.

Во время взрыва пострадал и 13-летний сын супругов Ариэль. Он получил ранения, однако угрозы его жизни нет, мальчик проходит лечение в детской больнице Ленваль в Ницце.

Местные власти отметили, что это первый подобный случай в истории королевства – там начали масштабную операцию. В СМИ появлялись различные версии о возможных причастных к покушению на предпринимателя, не исключался и украинский след.

Впоследствии под подозрение попала украинка Анастасия Березовская – ее разыскивал Интерпол. Тело женщины на днях нашли под Киевом. Двум мужчинам объявили подозрение в убийстве Анастасии Березовской. Среди подозреваемых – действующий сотрудник ГУР Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович. В настоящее время оба находятся под стражей.