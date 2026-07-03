Покушение на Ермолаева в Монако: ОГП инициирует создание международной следственной группы

Офис Генерального прокурора инициирует создание международной следственной группы по делу о покушении на Вадима Ермолаева и его семьи в Монако. Тогда кроме подсанкционного украинского бизнесмена тяжело пострадали его спутница Анна Насобина и 13-летний подросток.

Об этом сообщили в ОГП 3 июля.

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Что известно о деле Ермолаева?

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора уголовное производство было возбуждено 1 июля.

29 июня возле жилого дома в Монако было приведено в действие взрывное устройство, в результате чего пострадали Ермолаев, Насобина и ребенок. Пострадавшие госпитализированы.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям о завершенном покушении на умышленное убийство двух или более лиц, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, по заказу.

Украинские правоохранительные органы устанавливают личность возможного исполнителя преступления на территории Украины, а также причастных лиц.

Офис Генерального прокурора взаимодействует с органами Княжества Монако и другими иностранными партнерами для обмена информацией и координации дальнейших процессуальных действий.

Также он инициировал создание международной следственной группы для более эффективного расследования.

Напомним, что в Германии провели обыски в квартире украинки Анастасии Березовской, которую подозревают в причастности к взрыву. Среди основных версий следствия пока рассматривают связь с организованной преступностью или личный мотив.