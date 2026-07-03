Про це повідомили в ОГП 3 липня.

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Що відомо про справу Єрмолаєва?

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора кримінальне провадження було розпочато 1 липня.

29 червня біля житлового будинку в Монако було приведено в дію вибуховий пристрій, через що постраждав Єрмолаєв, Насобіна та дитина. Потерпілих госпіталізовано.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за статтями про закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, на замовлення.

Українські правоохоронні органи встановлюють особу можливого виконавця злочину на території України, а також причетних осіб.

Офіс Генерального прокурора взаємодіє з органами Князівства Монако та іншими іноземними партнерами для обміну інформацією і координації подальших процесуальних дій.

Також він ініціював створення міжнародної слідчої групи для ефективнішого розслідування.

Нагадаємо, що у Німеччині провели обшуки в помешканні українки Анастасії Березовської, яку підозрюють у причетності до вибуху. Серед основних версій слідства наразі розглядають зв'язок з організованою злочинністю або приватний мотив.