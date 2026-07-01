Об этом сообщает монегаскская газета Monaco-Matin.

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Какие новые детали появились в деле?

По данным прокуратуры, один иностранный гражданин был задержан утром 1 июля. Его поместили под стражу, однако впоследствии отпустили после проверок. Следствие продолжается в сотрудничестве с французскими правоохранительными органами.

Известно, что одного из пострадавших, которого ряд источников идентифицирует как 13-летнего сына Вадима Ермолаева, допросили во Франции.

Еще двое пострадавших пока не могут давать показания из-за тяжелого состояния. Наиболее серьезно пострадала женщина, которую в материалах дела называют Анной Насобиной – гражданской женой Вадима Ермолаева. Она находится в критическом состоянии, и ее жизнь по-прежнему под угрозой. Ранее поступала информация, что ей ампутировали обе ноги.

Следователи также сообщают, что эксперты продолжают исследовать вещественные доказательства, в частности взрывное устройство, и устанавливают личность человека, оставившего его на месте происшествия.

Напомним, камеры наблюдения зафиксировали мужчину в светлых брюках, темной куртке и черной шляпе, которая частично прикрывала лицо неизвестного. Именно он, по всей видимости, оставил рюкзак у входа в дом и быстро скрылся. Вскоре после этого и произошел взрыв, в результате которого люди получили ранения.

К слову, французские следователи рассматривают версию, что взрыв мог быть организован представителями криминальной среды. Также среди возможных мотивов проверяют связь с деятельностью нелегальных колл-центров в Днепре.

По данным источников, с этим бизнесом связывают сына бизнесмена Артура Ермолаева, которого в конце 2025 года задержали на Кипре на основании запроса Интерпола.