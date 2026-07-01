Про це повідомляє монегаскська газета Monaco-Matin.

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Які нові деталі з'явилися у справі?

За даними прокуратури, одна іноземна особа була затримана зранку 1 липня. Її взяли під варту, однак згодом відпустили після перевірок. Слідство триває у співпраці з французькими правоохоронцями.

Відомо, що одного з постраждалих, якого низка джерел ідентифікує як 13-річного сина Вадима Єрмолаєва, допитали у Франції.

Ще двоє потерпілих наразі не можуть давати свідчення через тяжкий стан. Найсерйозніше постраждала жінка, яку в матеріалах справи називають Анною Насобіною – цивільною дружиною Вадима Єрмолаєва. Вона перебуває у критичному стані, а її життя залишається під загрозою. Раніше була інформація, що їй ампутували обидві ноги.

Слідчі також повідомляють, що експерти продовжують досліджувати речові докази, зокрема вибуховий пристрій, та встановлюють людину, яка його залишила на місці події.

Нагадаємо, камери спостереження зафіксували чоловіка у світлих штанях, темній куртці й чорному капелюсі, який частково прикривав обличчя невідомого. Саме він, імовірно, залишив наплічник біля входу до будинку й швидко втік. Невдовзі після цього й стався підрив, який скалічив людей.

До слова, французькі слідчі розглядають версію, що вибух міг бути організований представниками кримінального середовища. Також серед можливих мотивів перевіряють зв'язок із діяльністю нелегальних кол-центрів у Дніпрі.

За даними джерел, із цим бізнесом пов'язують сина бізнесмена Артура Єрмолаєва, якого наприкінці 2025 року затримали на Кіпрі на підставі запиту Інтерполу.