В МВД отреагировали на заявления Филатова о подготовке потенциального покушения на него

Мэр Днепра Борис Филатов уже дважды обращался в МВД относительно информации о подготовке потенциального покушения на него подозреваемым в убийстве Ирины Фарион. В конце концов, во вторник, 1 июля, в ведомстве отреагировали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины. Там заявили о недопустимости использования чувствительных тем для создания манипуляций, провокаций и использования в собственных политических целях.

Смотрите также Фото дома Фарион, свастика и мемы об убийстве: что нашли в телефоне обвиняемого Зинченко

Что ответили в МВД

По данным МВД, следствие не выявило никаких признаков подготовки к совершению преступлений в отношении Филатова – отсутствуют какие-либо материалы, свидетельствующие о реальной угрозе его жизни или здоровью. Кроме того, там отметили:

На момент первого брифинга по задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Фарион (июль 2024 года) имя Бориса Филатова не фигурировало в материалах уголовного производства.

Единственная зафиксированная в то время активность подозреваемого касалась отдельных публичных лиц, в частности упоминавшегося во время брифинга народного депутата – его места жительства и членов семьи.

Информация о введении подозреваемым в поисковых системах фамилии мэра Днепра была установлена позже – в результате углубленного анализа его цифровых следов в ходе дальнейших процессуальных действий.

Призываем отдельных политиков воздержаться от распространения субъективных оценок, которые могут дезинформировать общество и создавать иллюзию "двойных стандартов", которых на самом деле не существует,

– добавили в министерстве.

Что заявлял Филатов

В пятницу, 27 июня, стало известно, что подозреваемый в убийстве Ирины Фарион также собирал досье на Филатова и активиста Сергея Стерненко. После мэр Днепра дважды обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко, требуя объяснений.

Меня удивляет тот факт, что Вы выбрали публично предупредить только одну вероятную жертву. Зато ни я, ни Сергей Стерненко, на которого подозреваемый в убийстве Фарион также имел досье, не слышали об этом от Вас и Ваших подчиненных ни слова,

– написал он.

Филатов также рассказал, что 13 марта неизвестные лица в рабочей форме компании ДТЭК и на машине с поддельными государственными номерами незаконно установили камеру видеонаблюдения возле его официального офиса и частного дома.

Кроме того, он вспомнил о недавнем покушении на Стерненко и заявил, что "все указанные события связаны между собой".