Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України. Там заявили про неприпустимість використання чутливих тем для створення маніпуляцій, провокацій та використання у власних політичних цілях.

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Що відповіли у МВС

За даними МВС, слідство не виявило жодних ознак підготовки до вчинення злочинів відносно Філатова – відсутні будь-які матеріали, що свідчили б про реальну загрозу його життю чи здоров'ю. Окрім того, там зазначили:

На момент першого брифінгу щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон (липень 2024 року) ім'я Бориса Філатова не фігурувало в матеріалах кримінального провадження.

Єдина зафіксована на той час активність підозрюваного стосувалася окремих публічних осіб, зокрема згадуваного під час брифінгу народного депутата – його місця проживання та членів сім'ї.

Інформація про введення підозрюваним у пошукових системах прізвища мера Дніпра була встановлена пізніше – унаслідок поглибленого аналізу його цифрових слідів під час подальших процесуальних дій.

Закликаємо окремих політиків утриматися від поширення суб'єктивних оцінок, які можуть дезінформувати суспільство і створювати ілюзію "подвійних стандартів", яких насправді не існує,

– додали в міністерстві.

Що заявляв Філатов

У п'ятницю, 27 червня, стало відомо, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон також збирав досьє на Філатова та активіста Сергія Стерненка. Опісля мер Дніпра двічі звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, вимагаючи пояснень.

Мене дивує той факт, що Ви обрали публічно попередити лише одну ймовірну жертву. Натомість ані я, ані Сергій Стерненко, на якого підозрюваний у вбивстві Фаріон також мав досьє, не чули про це від Вас та Ваших підлеглих жодного слова,

– написав він.

Філатов також розповів, що 13 березня невідомі особи в робочій формі компанії ДТЕК та на автівці з підробленими державними номерами незаконно встановили камеру відеоспостереження біля його офіційного офісу та приватного будинку.

Окрім того, він згадав про нещодавній замах на Стерненка та заявив, що "всі зазначені події пов'язані між собою".