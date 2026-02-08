Российские провластные медиа опубликовали детали о покушении на генерала ГРУ. Они сосредоточились на тех, кто помогал стрелку.

Об этом сообщила русская служба BBC. Ранее говорилось о том, что у подозреваемого нашли "тернопольский" след.

Что известно о покушении на генерала Владимира Алексеева?

Следственный комитет России утверждает, что покушение организовали украинские спецслужбы. Россияне даже заявили, что Любомира Корбу задержали в ОАЭ, куда он сбежал, и передали Москве.

Вероятного сообщника задержали в Москве, еще одна вероятная сообщница выехала в Украину. Все они – граждане России,

– передает BBC мнение россиян.

Как заявили в России, Виктора Васина 1959 года рождения задержали в Москве. А Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения якобы выехала в Украину. Оба вероятные пособники стрелка имеют российское гражданство.

Корба и Васин 20 лет знали друг друга, переводили деньги. Обоим может грозить пожизненное, Серебрицкая сейчас в розыске.

И Корба, и Серебрицкая зарегистрированы в подмосковном Раменском. Последняя могла сменить фамилию.

Женщина родом из Луганска, она жила то ли в одном доме с Алексеевым, то ли в соседнем. Якобы следила за ним и изучала привычки.

"С декабря 2024 года в Москве и окрестностях были убиты три высокопоставленных военных: генерал-лейтенант Игорь Кириллов (и его помощник Илья Поликарпов), генерал Фанила Сарварова и генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Во всех трех случаях военных взорвали", – напомнили медийщики.

Покушение на Алексеева может быть выгодно России