Покушение на Царева: у Путина впервые отреагировали на стрельбу

В оккупированном Крыму на предателя Украины Олега Царева якобы покушались. На информацию официально отреагировали у Путина.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, решил не комментировать покушение, которое произошло в Крыму на Царева, пишет 24 Канал. Высказывания Пескова распространили российские пропагандисты.

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Песков объяснил, что пока не располагает информацией о покушении на Царева. Других деталей прихвостень Путина не озвучил.

Царев потерял много крови и находится в реанимации

27 октября в сети появилась информация, что около полуночи в дом Царева в оккупированном Крыму приезжали "скорая" и полиция. Территорию вокруг санатория, где живет сепаратист, оцепили силовики.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Царев получил огнестрельные ранения.

Впоследствии российские пропагандисты подтвердили, что в Царева стреляли. Предатель находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. В больницу он якобы попал с двумя огнестрельными ранениями.

Депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила, что бывшему нардепу делают операцию.

К моменту прибытия "скорой" Царев был без сознания. Он потерял большое количество крови. Кто стрелял в предателя Украины – пока неизвестно.

Что известно о Цареве