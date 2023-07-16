У Зеленского прокомментировали "покушение" на Симоньян и Собчак

В России заявили о том, что якобы готовилось покушение на пропагандисток Симоньян и Собчак. Не обошлось без "украинского следа".

В эфире национального телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал российский фейк о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом пишет 24 Канал.

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Для Украины не важны Собчак и Симоньян

Прежде всего, Подоляк отметил, что ни Симоньян, ни Собчак не играют какой-то важной роли и точно не нужны Украине. По его словам, все, что делают пропагандистки Симоньян и Собчак – это их "достаточно странная аудитория".

Они нам совершенно точно не нужны. Они ни на что не влияют. Они не играют сегодня какую-либо важную роль в происходящем и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле. Они лишены смысла,

– сказал он.

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Что предшествовало