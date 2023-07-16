У Зеленского прокомментировали "покушение" на Симоньян и Собчак
В России заявили о том, что якобы готовилось покушение на пропагандисток Симоньян и Собчак. Не обошлось без "украинского следа".
В эфире национального телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал российский фейк о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также В России задержали полковника ФСБ, курировавшего провластные телеграмм-каналы
Для Украины не важны Собчак и Симоньян
Прежде всего, Подоляк отметил, что ни Симоньян, ни Собчак не играют какой-то важной роли и точно не нужны Украине. По его словам, все, что делают пропагандистки Симоньян и Собчак – это их "достаточно странная аудитория".
Они нам совершенно точно не нужны. Они ни на что не влияют. Они не играют сегодня какую-либо важную роль в происходящем и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле. Они лишены смысла,
– сказал он.
Смотрите также Это не их цели, – у Собчак опровергли покушения на нее и Симоньян
Что предшествовало
- 15 июля российская ФСБ сообщила, что якобы задержала исполнителей, готовивших "покушение" на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. В России заявили, что к этому причастна организация Параграф-88 с центрами в Ростове и Москве, которая якобы сотрудничала с СБУ, а за что каждое убийство "предлагали" 1,5 миллиона рублей.
- Против задержанных планируется возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской. Также Симоньян уже прокомментировала так называемое предотвращение покушения на нее. "Работаем, братья!", – сказала она. В то же время у Собчак эти покушения опровергают.
- Российское издание SOTA, являющееся иноагентом в России, написало, что некоторые из шести якобы причастных к "покушению" – несовершеннолетние. The Insider пишет, что задержанных пытали за сутки до официального задержания, выбивая показания.