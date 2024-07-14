На фоне покушения на Трампа: Илон Маск признался, что его пытались убить дважды

Во время предвыборного митинга в Батлере в Дональда Трампа стреляли. Американский миллиардер Илон Маск ошеломил заявлением, что на него тоже покушались.

Илон Маск, который мог пожертвовать немалую сумму в поддержку предвыборной кампании Трампа, рассказал, что его дважды пытались убить.

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Планировали нападение на Tesla

По словам бизнесмена, за последние 8 месяцев якобы двое мужчин в разное время совершали покушение на его жизнь. Обоих злоумышленников арестовали с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе.

"Впереди опасные времена", – добавил Маск в заметке в соцсети "Х".

: СМИ ранее писали, что Трамп пообещал Маску сделать его своим советником в случае победы.

Напомним, что 13 июля, вечером, по американскому времени, Дональд Трамп проводил митинг в Пенсильвании среди своих сторонников. Неизвестный начал стрельбу. Пуля прошила правое ухо политика, который сразу спрятался за трибуну. Один участник мероприятия был смертельно ранен, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Сам стрелок был застрелен снайпером секретной службы. Впоследствии ФБР идентифицировало нападавшего как 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка.

По данным СМИ, мужчина сидел на крыше производственного предприятия более чем в 119 метрах от сцены, где выступал Трамп.