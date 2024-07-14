Ілон Маск, який міг пожертвувати чималеньку суму на підтримку передвиборчої кампанії Трампа, розповів, що його двічі намагалися вбити.

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Планували напад на Tesla

За словами бізнесмена, за останні 8 місяців нібито двоє чоловіків у різний час скоювали замах на його життя. Обох зловмисників заарештували зі зброєю приблизно за 20 хвилин їзди від штаб-квартири Tesla в Техасі.

"Попереду небезпечні часи", – додав Маск у дописі в соцмережі "Х".

Довідка: ЗМІ раніше писали, що Трамп пообіцяв Маску зробити його своїм радником у випадку перемоги.

Нагадаємо, що 13 липня, увечері, за американським часом, Дональд Трамп проводив мітинг у Пенсильванії серед своїх прихильників. Невідомий розпочав стрільбу. Куля прошила праве вухо політика, який одразу сховався за трибуну. Одного учасника заходу було смертельно поранено, ще двоє перебувають у важкому стані.

Самого стрільця було застрелено снайпером секретної служби. Згодом ФБР індентифікувало нападника як 20-річного Томаса Метью Крукса із Бетел-Парка.

За даними ЗМІ, чоловік сидів на даху виробничого підприємства більш ніж в 119 метрах від сцени, де виступав Трамп.