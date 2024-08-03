Полиция предупреждала о Круксе с оружием до того, как он стрелял в Трампа, – Секретная служба США

13 июля 20-летний Томас Крукс совершил покушение на Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Нападавший устроился на крыше здания, расположенного неподалеку, и оттуда открыл стрельбу из винтовки типа AR-15.

Крукс убил одного участника митинга, двух ранил, а что касается самого Трампа, то пуля прошила ему верхнюю часть правого уха. После того, как покушение произошло, в Секретной службе США начали разбираться, как так случилось, что киллера не "сняли вовремя", и он успел сделать выстрелы.

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Почему Круксу "разрешили" выстрелить

В Секретной службе США признали собственный провал, а ее руководительница Кимберли Читл ушла в отставку.

2 августа исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу заявил, что местная полиция в Пенсильвании предупреждала агентов о том, что на крыше был человек с оружием перед тем, как он начал стрельбу. Однако сообщения не дошли.

Роу объяснил, что местные правоохранители и агенты Секретной службы использовали разные каналы связи, что собственно и стало причиной запоздалой реакции.

Как оказалось, офицер полиции заметил Крукса на крыше и за 30 секунд до того, как раздались выстрелы, передал коллегам по радиосвязи информацию о стрелке. В то же время Секретная служба знала, что местная полиция разбирается с каким-то инцидентом за пределами митинга, однако не имели данных об оружии.