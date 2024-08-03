Крукс вбив одного учасника мітингу, двох поранив, а щодо самого Трампа, то куля прошила йому верхню частину правого вуха. Після того, як замах відбувся, у Секретній службі США почали розбиратися, як так сталося, що кілера не "зняли вчасно", і він встиг зробити постріли.

Дивіться також Трамп каже, що одужав після спроби замаху, знявши пов'язку з вуха

Чому Круксу "дозволили" вистрілити

У Секретній службі США визнали власний провал, а її очільниця Кімберлі Чітл пішла у відставку.

2 серпня виконуючий обов'язки директора Секретної служби США Рональд Роу заявив, що місцева поліція в Пенсільванії попереджала агентів про те, що на даху був чоловік зі зброєю перед тим, як він почав стрілянину. Однак повідомлення не дійшли.

Роу пояснив, що місцеві правоохоронці та агенти Секретної служби використовували різні канали зв’язку, що власне й стало причиною запізнілої реакції.

Як виявилося, офіцер поліції помітив Крукса на даху і за 30 секунд до того, як пролунали постріли, передав колегам по радіозв'язку інформацію про стрілка. Водночас Секретна служба знала, що місцева поліція розбирається з якимось інцидентом за межами мітингу, однак не мали даних про зброю.