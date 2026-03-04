Иран пытался убить Трампа: Хегсет отчитался об уничтожении лидера подразделения
- Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что лидер подразделения, который пытался совершить покушение на Дональда Трампа, был уничтожен.
- Хегсет отметил, что Иран пытался убить Трампа, и США давно знают о намерениях Ирана убить их лидера и других должностных лиц.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что был уничтожен лидер подразделения, которое пыталось убить президента Дональда Трампа. Группа пыталась попасть в США.
Об этом сообщает Sky News.
Смотрите также Угроза для режима: в CNN рассказали, как США готовят курдское восстание против Ирана
Что Хегсет рассказал о группе, которая должна была совершить покушение на Трампа?
Пит Хегсет заявил, что лидера подразделения "выследили и убили". Он имел целью убить президент США Дональда Трампа.
Иран пытался убить президента Трампа. И президент Трамп смеялся последним,
– отметил он.
Хегсет добавил, что США давно знают о намерениях Ирана убить их лидера и других должностных лиц.
По его словам, хоть военные и были сосредоточены на ракетных системах Ирана, у них появилась возможность "достать тех, кто пытался добраться до Америки" с воздуха.
Тем временем в Иране возможен политический вакуум
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате удара во время совместной военной операции Израиля и США 28 февраля.
В Израиле также отметили, что ликвидировали, кроме Хаменеи, ряд других высокопоставленных чиновников Ирана и его прокси-группировок. Среди чиновников речь идет, в частности, о главном советнике по нацбезопасности Хаменеи Али Шамхани, командующем Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммаде Пакпуре и министре обороны Амире Насирзаде.
Также ликвидирован лидер террористической организации "Хезболла" Хасан Насралла, командир военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф и начальник Генерального штаба хуситов Мухаммед аль-Гамари.
Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство возможных преемников лидера Ирана уже мертвы.