В Трампа стреляли во время митинга: все, что известно о покушении на кандидата в президенты США

В Дональда Трампа стреляли во время предвыборного митинга. Покушение на жизнь кандидата в президенты США произошло в Пенсильвании.

После стрельбы политика немедленно вывели с площадки охранники. Что известно о состоянии Трампа, какое ранение он получил и задержали ли нападавшего – передает 24 Канал.

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Все, что известно о покушении на Трампа