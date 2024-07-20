В США задержали мужчину, который угрожал убить Трампа и Джей Ди Вэнса

Во Флориде правоохранители задержали местного жителя, который в соцсетях высказывал угрозы в адрес Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты. Это произошло на фоне недавнего покушения на американского политика.

Как сообщает местная полиция, 19 июля, в городе Джупитер был задержан Майкл М. Вайзман. Его обвинили в письменных угрозах совершить физическую расправу над экс-президентом США Трампом и сенатором Джей Ди Вэнсом. Известно, что о своих намерениях злоумышленник рассказывал в Facebook.

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Запугивание в соцсети

Следователи выяснили, что Вайзман неоднократно писал угрозы в адрес политиков и их семей.

В начале этой недели Трамп и Вэнс официально стали кандидатами от Республиканской партии на пост президента и вице-президента соответственно.

Полиция Джупитера координировала расследование с Секретной службой США и офисом государственного прокурора округа Палм-Бич. Полицейские задержали Вайзмана без инцидентов.

Арест Вайзмана состоялся менее чем через неделю после резонансного покушения на Дональда Трампа. Тогда 20-летний Томас Крукс стрелял в политика во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Трампу повезло. Пуля прошила только верхнюю часть его правого уха.