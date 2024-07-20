Як повідомляє тамтешня поліція, 19 липня, у місті Джупітер було затримано Майкла М. Вайзмана. Його звинуватили у письмових погрозах вчинити фізичну розправу над експрезидентом США Трампом та сенатором Джей Ді Венсом. Відомо, що про свої наміри зловмисник розповідав у Facebook.
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Залякування у соцмережі
Слідчі з'ясували, що Вайзман неодноразово писав погрози на адресу політиків та їхніх родин.
Поліція Джупітера координувала розслідування з Секретною службою США та офісом державного прокурора округу Палм-Біч. Поліцейські затримали Вайзмана без інцидентів.
Арешт Вайзмана відбувся менш ніж через тиждень після резонансного замаху на Дональда Трампа. Тоді 20-річний Томас Крукс стріляв у політика під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії. Трампу пощастило. Куля прошила лише верхню частину його правого вуха.