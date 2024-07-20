Як повідомляє тамтешня поліція, 19 липня, у місті Джупітер було затримано Майкла М. Вайзмана. Його звинуватили у письмових погрозах вчинити фізичну розправу над експрезидентом США Трампом та сенатором Джей Ді Венсом. Відомо, що про свої наміри зловмисник розповідав у Facebook.

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Залякування у соцмережі

Слідчі з'ясували, що Вайзман неодноразово писав погрози на адресу політиків та їхніх родин.

Зверніть увагу! На початку цього тижня Трамп та Венс офіційно стали кандидатами від Республіканської партії на пост президента та віце-президента відповідно.

Поліція Джупітера координувала розслідування з Секретною службою США та офісом державного прокурора округу Палм-Біч. Поліцейські затримали Вайзмана без інцидентів.

Арешт Вайзмана відбувся менш ніж через тиждень після резонансного замаху на Дональда Трампа. Тоді 20-річний Томас Крукс стріляв у політика під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії. Трампу пощастило. Куля прошила лише верхню частину його правого вуха.