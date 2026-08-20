В результате взрыва Вадим Ермолаев и члены его семьи получили тяжелые ранения и ожоги, после чего пострадавший перенес ряд сложных операций. Впоследствии он дал эксклюзивное интервью CNN, опубликованное 20 августа.

Какие подробности покушения сообщил Ермолаев?

Ермолаев рассказал, что после взрыва не понимал, кто мог организовать покушение. По его словам, у него никогда не было врагов, он не был конфликтным человеком и старался избегать острых споров, поэтому не видит очевидной причины для нападения.

"Когда раздался взрыв, Ермолаев на мгновение потерял способность мыслить. На какую-то секунду он подумал, что в его руке взорвался электронный ключ. Но потом увидел свою спутницу, которая лежала раненая на лестнице, а его 13-летний сын махал окровавленными руками. Тогда началась паника", – говорится в материале.

Бизнесмен также отверг версию, что покушение могло быть заказано кем-то из его семьи. Он назвал такое предположение абсурдным и отметил, что большая часть его состояния уже оформлена на других членов семьи.

В то же время Ермолаев заявил, что не верит в возможность официального заказа его убийства со стороны Украины. По его мнению, исполнители могли действовать самостоятельно, руководствуясь финансовой мотивацией.

Он предполагает, что покушение могли организовать частные заказчики, привлекшие людей с опытом проведения скрытых операций. Именно установление того, кто стоял за нападением, Ермолаев назвал главным вопросом.

Также он считает, что Анастасию Березовскую могли убить, чтобы она не смогла рассказать о других участниках или организаторах покушения.

Она не была главной действующей фигурой в этой истории. Я думаю, что она была просто глупой, наивной оперативницей, которой почему-то сказали, что она делает что-то важное, что-то грандиозное,

– высказался Ермолаев.

Следователи идентифицировали подозреваемую как 39-летнюю уроженку Житомирской области Анастасию Березовскую благодаря татуировке в виде змеи на ее руке. К моменту объявления в розыск женщина успела выехать из Монако через Францию, Италию, Германию и Польшу обратно в Украину.

Перед поездкой в Европу Березовская проживала в Германии как беженка и испытывала финансовые трудности. Официальных уголовных эпизодов в ее отношении ранее не фиксировалось, а ее малолетний сын накануне покушения находился у бабушки в Житомирской области.

Подозреваемую застрелили после возвращения в Украину

По данным украинских правоохранителей, сразу после обнародования ее имени в СМИ Березовская выехала из родного села Городище на такси к трассе на Киев. Там ее подобрали двое мужчин на автомобиле BMW, которых следствие считает ее сообщниками.

Ими оказались действующий на тот момент сотрудник Главного управления разведки Владислав Реут и бывший сотрудник правоохранительных органов Виталий Жикович. По версии следствия, они перечисляли Березовской криптовалюту и денежные переводы на сумму около 7000 евро за выполнение заданий.

Мужчины вывезли женщину в лес недалеко от села Юров Киевской области, где застрелили ее в голову и похоронили в неглубокой могиле. Задержанный впоследствии Реут признался в причастности к убийству и указал правоохранителям место захоронения.