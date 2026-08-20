Унаслідок вибуху Вадим Єрмолаєв та члени його родини отримали важкі поранення й опіки, після чого потерпілий переніс низку складних операцій. Згодом він дав ексклюзивне інтерв'ю для CNN, опублікованого 20 серпня.

Які подробиці замаху повідомив Єрмолаєв?

Єрмолаєв розповів, що після вибуху не розумів, хто міг організувати замах. За його словами, він ніколи не мав ворогів, не був конфліктною людиною і намагався уникати гострих суперечок, тому не бачить очевидної причини для нападу.

"Коли пролунав вибух, Єрмолаєв на мить утратив здатність мислити. На якусь секунду він подумав, що в його руці вибухнув електронний ключ. Але потім побачив свою партнерку, яка лежала поранена на сходах, а його 13-річний син махав закривавленими руками. Тоді почалася паніка", – йдеться в матеріалі.

Бізнесмен також відкинув версію, що замах міг замовити хтось із його родини. Він назвав таке припущення абсурдним і зазначив, що більшість його статків уже оформлена на інших членів сім’ї.

Водночас Єрмолаєв заявив, що не вірить у можливість офіційного замовлення його вбивства Україною. На його думку, виконавці могли діяти самостійно, керуючись фінансовою мотивацією.

Він припускає, що замах могли організувати приватні замовники, які залучили людей із досвідом проведення прихованих операцій. Саме встановлення того, хто стояв за нападом, Єрмолаєв назвав головним питанням.

Також він вважає, що Анастасію Березовську могли вбити, щоб вона не могла розповісти про інших учасників або організаторів замаху.

Вона не була головною дійовою особою в цій історії. Я думаю, що вона була просто дурною, наївною оперативницею, якій якось сказали, що вона робить щось важливе, щось грандіозне,

– висловився Єрмолаєв.

Слідчі ідентифікували підозрювану як 39-річну уродженку Житомирщини Анастасію Березовську завдяки татуюванню у вигляді змії на її руці. До моменту оголошення у розшук жінка встигла виїхати з Монако через Францію, Італію, Німеччину та Польщу назад до України.

Перед поїздкою до Європи Березовська проживала у Німеччині як біженка та мала фінансові труднощі. Офіційних кримінальних епізодів за нею раніше не фіксувалося, а її малолітній син напередодні замаху перебував у бабусі на Житомирщині.

Підозрювану застрелили після повернення до України

За даними українських правоохоронців, одразу після розголошення її імені в ЗМІ Березовська виїхала з рідного села Городище на таксі до траси на Київ. Там її підхопили двоє чоловіків на автомобілі BMW, яких слідство вважає її спільниками.

Ними виявилися чинний на той момент співробітник Головного управління розвідки Владислав Реут та колишній правоохоронець Віталій Жикович. За версією слідства, вони перераховували Березовській криптовалюту та грошові перекази на суму близько 7000 євро за виконання завдань.

Чоловіки вивезли жінку до лісу поблизу села Юрів Київської області, де її застрелили в голову та поховали у неглибокій могилі. Затриманий згодом Реут зізнався у причетності до вбивства та вказав правоохоронцям місце поховання.