В США прокомментировали сообщение о потенциальном покушении на Зеленского
В США рассказали, что видели информацию о потенциальном покушении на президента Украины Владимира Зеленского, которое предотвратили СБУ.
Информацию во время брифинга 8 августа прокомментировал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Однако добавил, что комментировать любые детали подготовки этого потенциального покушения может только украинская сторона. Об этом пишет 24 Канал.
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США знает о российских шпионах в Украине
В США знают о том, что на Владимира Зеленского планировалось покушение. Миллер отметил, что в Украине действуют российские шпионы.
Очевидно, мы наблюдаем шпионскую и разведывательную активность России в Украине в течение определенного времени,
– сказал Миллер.
Он добавил, что США поддерживают те усилия, которые прилагает Украина для привлечения к ответственности людей, участвующих в подготовке покушений на руководство страны. Это касается и наказания всех других вражеских агентов, ведущих шпионскую деятельность в пользу России.
Мы в полной мере поддерживаем общие усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия,
– добавил он.
Покушения на Зеленского
- В январе 2023 года издание Independent сообщило, что с начала полномасштабного вторжения на Зеленского было совершено не менее 12 покушений. Об этом говорится в книге "Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байден". Ее автор Крис Виппл отметил, что это количество – лишь те покушения, о которых известно точно.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказывал, что у Украины есть план на случай, если с Зеленским что-нибудь произойдет.
- 7 августа в СБУ сообщили, что задержали нового российского информатора, который готовил воздушный удар России по Николаевской области во время визита президента Владимира Зеленского. Агент собирала разведданные о запланированном визите президента.