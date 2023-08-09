В США прокомментировали сообщение о потенциальном покушении на Зеленского

В США рассказали, что видели информацию о потенциальном покушении на президента Украины Владимира Зеленского, которое предотвратили СБУ.

Информацию во время брифинга 8 августа прокомментировал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Однако добавил, что комментировать любые детали подготовки этого потенциального покушения может только украинская сторона. Об этом пишет 24 Канал.

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США знает о российских шпионах в Украине

В США знают о том, что на Владимира Зеленского планировалось покушение. Миллер отметил, что в Украине действуют российские шпионы.

Очевидно, мы наблюдаем шпионскую и разведывательную активность России в Украине в течение определенного времени,

– сказал Миллер.

Он добавил, что США поддерживают те усилия, которые прилагает Украина для привлечения к ответственности людей, участвующих в подготовке покушений на руководство страны. Это касается и наказания всех других вражеских агентов, ведущих шпионскую деятельность в пользу России.

Мы в полной мере поддерживаем общие усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия,

– добавил он.

Покушения на Зеленского