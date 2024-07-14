Кирилл Богданов прокомментировал заявления о покушении на жизнь Владимира Путина. Он сказал, что ему известно о таких попытках.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что в спецслужбах никогда не сообщают о настоящих операциях по ликвидации определенных лиц. Все информаторы и планы максимально засекречены.

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Заявление Буданова

Сергей Жирнов отметил, что Буданов в своих интервью часто комментирует события в Кремле и вероятные покушения на жизнь Путина. Он считает, что это не просто так.

Это можно объяснить тем, что Кирилл Богданов троллит Путина и спецслужбы России. Это ИПСО Главного управления разведки, чтобы перессорить всех в Кремле, чтобы там были заняты поиском информаторов,

– отметил бывший сотрудник КГБ.

Жирнов подчеркнул, что ему по собственному опыту известно, если разведка имеет определенный источник информации во вражеской стране, то его оберегают и держат в тайне.