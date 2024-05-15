Это подрывает демократию: европейские лидеры осудили покушение на Роберта Фицо

Урсула фон дер Ляйен, Петр Фиала и другие лидеры Европы и мира осудили покушение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо. Все находятся в глубоком шоке и желают политику скорейшего выздоровления.

15 мая произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В него стреляли после выездного заседания правительства в городке Гандлова, его доставили в больницу. Европейские и мировые лидеры жестко отреагировали на этот варварский акт, разрушающий устои демократии. 24 Канал собрал реакции лидеров стран.

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Президент Еврокомиссии осудила покушение

Урсула фон дер Ляйен заявила, что решительно осуждает "мерзкое нападение на премьер-министра Роберта Фицо".

Таким актам насилия нет места в нашем обществе, и они подрывают демократию, наше самое ценное общее благо,

– написала она.

Президент Еврокомиссии добавила, что мыслями с премьер-министром Фицо и его семьей.

Премьер-министр Чехии в шоке от ужасных новостей

По словам Петра Фиалы, насилие нельзя терпеть.

Новость о стрельбе в премьер-министра Словакии Роберта Фицо шокирует. Желаю господину премьер-министру, чтобы он как можно скорее выздоровел. Мы не должны терпеть насилие, ему не должно быть места в обществе,

– написал Фиала.

Зеленский отреагировал на покушение на Фицо

Гарант Украины назвал "ужасным" нападение на Фицо после выездного заседания словацкого правительства.

Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере,

– написал Зеленский.

Он выразил искреннюю надежду на скорейшее выздоровление главы словацкого правительства, а также выразил солидарность с народом Словакии.

Орбан шокирован покушением на своего друга

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что шокирован покушением на своего словацкого коллегу и друга Роберта Фицо.

Я был глубоко шокирован отвратительным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Мы молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Пусть Господь благословит его и его страну!

– написал Орбан в Twitter (X).

Генсек НАТО отреагировал на покушение

Йенс Столтенберг заявил, что поражен нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Шокирован и возмущен стрельбой, направленной на премьер-министра Роберта Фицо. Желаю ему сил для скорейшего выздоровления. Мои мысли с Робертом Фицо, его близкими и народом Словакии,

– написал он.

Мировые лидеры резко осудили преступление

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что насилию не место в европейской политике.

Премьер Польши Дональд Туск тоже написал о шокирующих новостях из Словакии: "Роберт, мои мысли с тобой в этот очень тяжелый момент".

Президент Сербии Александр Вучич: "Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя".

Премьер Нидерландов Марк Рютте: "Шокирован тем, что в моего давнего коллегу стреляли. Я желаю ему много сил, мои мысли с ним и его семьей".

Премьер Румынии Марчел Чолаку: "Подобные крайние действия не имеют оправдания, виновные должны быть привлечены к ответственности".

Что известно о покушении на Роберта Фицо