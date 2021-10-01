Покушение на Шефира: правоохранители прочесали 430 гектаров леса – оружие не нашли
Источник:МВД Украины
После покушения на первого помощника президента Сергея Шефира силовики осмотрели 430 гектаров леса на Киевщине. Однако оружие там не нашли.
Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский напомнил, что уже 10 день продолжается расследование покушения на убийство Шефира.
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Предварительные результаты расследования покушения на Шефира
Правоохранители отработали 430 гектаров леса недалеко от места преступления. Оружие пока не удалось найти.
Однако расследование продолжается. Надеюсь, скоро будут результаты,
– подчеркнул Монастырский.
Кроме того, глава МВД добавил, что правоохранители изучают видео с частных видеокамер.
Он сообщил, что ведомство будет обсуждать вопросы видеонаблюдения. Ведь если бы все камеры были подключены к системе "безопасная страна", отработка в уголовном производстве проходила бы быстрее.
Обстрел авто Сергея Шефира: главное
- Машину первого помощника и друга Владимира Зеленского обстреляли утром, 22 сентября, между селами Круглик и Ходосовка Киевской области.
- Шефир не пострадал, однако ранение получил его водитель. Мужчину прооперировали, сейчас врачи "Феофании" рассказали, что "его состояние соответствует тяжести ранений, которые он получил".
- В полиции назвали 2 версии инцидента: покушение, чтобы давить на руководство государства, дестабилизация политической ситуации.