Покушение на Шефира: правоохранители прочесали 430 гектаров леса – оружие не нашли

После покушения на первого помощника президента Сергея Шефира силовики осмотрели 430 гектаров леса на Киевщине. Однако оружие там не нашли.

Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский напомнил, что уже 10 день продолжается расследование покушения на убийство Шефира.

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Предварительные результаты расследования покушения на Шефира

Правоохранители отработали 430 гектаров леса недалеко от места преступления. Оружие пока не удалось найти.

Однако расследование продолжается. Надеюсь, скоро будут результаты,

– подчеркнул Монастырский.

Кроме того, глава МВД добавил, что правоохранители изучают видео с частных видеокамер.

Он сообщил, что ведомство будет обсуждать вопросы видеонаблюдения. Ведь если бы все камеры были подключены к системе "безопасная страна", отработка в уголовном производстве проходила бы быстрее.

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