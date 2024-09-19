Таким предположением с 24 Каналом поделился политолог Алексей Буряченко, заметив, что в этой истории слишком сильно прослеживается российский след. На это указывают несколько факторов.

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Какое значение имеют покушения на Трампа

Выглядит довольно странно, что 58-летний Райан Аесли Рут полу показательным способом решил совершить покушение на охраняемой территории гольф-клуба. То есть он знал, что его задержат. Это была часть комбинации, чтобы в перспективе правоохранители начали проверять соцсети и так или иначе вышли на "украинский след", который абсолютно не соответствует действительности.

Именно таким образом работают спецслужбы: сначала создается публичная легенда об агенте, только потом его используют для реализации своих планов, что и произошло. Ряд СМИ подхватили эту историю и Украина на официальном уровне должна была отрицать причастность к нападающему и в целом ситуации.

Путин заявлял, что это якобы Джо Байден, потом Камала Харрис. Далее было инспирирование спецоперации о перезагрузке рейтинга Трампа. Вероятнее всего, думаю, что играли "в слепую". Нет смысла сообщать ему об этой истории. Это на самом деле прямой ответ, что Россия поддерживает Трампа,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

И еще один интересный момент. Вообще не понятно, откуда у американца взялся автомат Калашникова (АК-47) с профессиональной оптикой, которую даже в военных магазинах России купить невозможно. То есть ее можно передать только индивидуально от спецслужб.