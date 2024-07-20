Крукс перед покушением на Трампа искал информацию о школьной стрельбе и взрывчатке

Подозреваемый Томас Крукс перед покушением на Трампа искал в Интернете материалы о стрельбе в Мичигане и информацию о взрывчатке.

Ранее Федеральное бюро расследований заявило, что выстрелы на выступлении Трампа произвел 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, в штате Пенсильвания. Вероятно, он стрелял с крыши производственного предприятия более чем в 119 метрах от сцены, на которой находился Трамп.

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Крукс перед покушением собирал информацию

Журналисты со ссылкой на два источника в правоохранительных органах сообщили, что федеральные следователи обнаружили тысячи ссылок в телефоне вооруженного мужчины, включая материалы о стрельбе в Мичигане.

Источники сообщили, что на телефоне Крукса были обнаружены поисковые запросы по стрельбе в Оксфордской средней школе и вооруженного нападающего, которому было 15 лет, когда он застрелил четырех студентов и ранил нескольких других в пригороде Детройта в 2021 году,

– говорится в материале.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, в том же месяце 20-летний Крукс искал в Интернете информацию о депрессивном расстройстве. В мае он проводил исследования взрывчатых материалов и химических соединений. В какой-то момент он также нашел статью о самодельных взрывных устройствах.

По словам следователей, они нашли в его телефоне изображение субботнего митинга в Батлере, штат Пенсильвания, незадолго до начала стрельбы во время выступления Трампа.

К слову, в американском Милуоки в штате Висконсин полицейский 16 июля застрелил мужчину, который вызвал у него подозрение. Это произошло, когда в городе проходил съезд Республиканской партии США.