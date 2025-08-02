На руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова неоднократно готовились покушения. Он поделился, сколько их было.

Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук на ее ютуб-канале, информирует 24 Канал.

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Сколько было покушений на жизнь Буданова?

В интервью подняли вопрос о покушениях на жизнь Кирилла Буданова. Он рассказал, что не считает их количество.

По его словам, точно было более 10. По его словам, может быть около двух десятков, однако точного количества он не знает.

Честно? Я даже не знаю. Такой правдивый ответ. Точное количество не знаю. Больше десяти точно. Откровенно говоря, думаю, около двадцати,

– заявил глава ГУР Минобороны.

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К слову, в феврале руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что среди планов вражеских специальных служб было ликвидировать Кирилла Буданова и его самого перед инаугурацией Владимира Путина и на Пасху.