К счастью, заказывал Кадыров: эксразведчик объяснил, почему покушения на Зеленского провалились

Российские спецслужбы не раз пытались реализовать покушения на президента Украины Владимира Зеленского, но это им не удалось.

Бывший руководитель Управления уголовной разведки Валерий Кур подчеркнул, что покушения на Зеленского начались раньше, чем он стал президентом. Об этом Кур рассказал 24 Каналу. По его словам, еще тогда российским спецслужбам "заказали" Зеленского.

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Он подчеркнул, что, к счастью, этот заказ был от Рамзана Кадырова.

"Зеленский с "95 кварталом" посмеялся над ним, как они смеялись над всеми – в этом не было ничего удивительного, ведь они юмористы. И украинские оперативники по спецсвязи выходили на криминалитет и торговались. Слава Богу, что Зеленский не повелся и не пошел на разборки по "понятиям", - заметил Кур.

Больше покушений пережил только Фидель Кастро

По его мнению, покушения на Зеленского уже, когда он уже стал президентом, начались, после его заявления о том, что он с народом и армией, и его отказа выполнять "Минские соглашения". Тогда в России поняли, что он враг.

И тогда российские спецслужбы по приказу Путина решили его устранить. Покушение на Шефира (первого помощника президента – 24 Канал) было совершено не просто так. На Зеленского было совершено почти столько же покушений, как на Фиделя Кастро. А его пытались убить очень большое количество раз,

– подчеркнул эксразведчик.

По его словам, все покушения были неудачными, потому что Путин такой. Он хоть и окружен спецслужбами, но все вокруг него – блеф.

Главным резидентом в Украине у него был Медведчук – закомплексованный и ничтожный человек. Как в него можно было вкладывать десятки миллиардов долларов в год в течение 20 лет? Кто кого разводил? Медведчук, конечно,

– уверен Кур.

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"Мы их ждем"

Он рассказал, как ему в начале войны звонили по телефону осведомленные источники и говорили: срочно забирай семью из Киева, почти тысяча "кадыровцев", хорошо моторизованная бригада, едет в правительственный квартал. Им обеспечат подходы, и всю верхушку украинской власти, в частности Зеленского, будут демонстративно резать.

"И я ответил: мы их ждем. Это была еще одна попытка покушения на президента. Но наши спецслужбы все остались в Киеве, никто не ушел. И обычная терроборона этих крупных террористов, эти ДРГ остановила, – объяснил эксруководитель Управления уголовной разведки.

Валерий Кур добавил, что "кадыровцы" – это изнеженные и избалованные люди. Русские их боятся, ФСБ боится. Но на войне они ни к чему не способны.

Покушение на Владимира Зеленского: важное