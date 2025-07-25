Первый польский наемник в России: что известно об авторе канала PolaknaDonbasie

Автор тикток-канала PolaknaDonbasie рассказывал о своем опыте службы в оккупационной армии. Против него возбудили дело.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Что известно об участии поляка в войне против Украины

Окружная прокуратура в Кракове начала расследование против автора тикток-канала PolaknaDonbasie. Мужчина хвастался тем, что служит в российской армии.

В сети он распространял ложную информацию. Власти Польши квалифицировала ее как имевшую целью осуществить "серьезные нарушения в государственном устройстве Республики Польша".

Мужчина утверждает, что служил на Запорожье и в Донецкой области – возможно, вблизи села Великая Новоселка. Первые видео он начал выкладывать в апреле 2025 года.

Продолжается расследование относительно участия в деятельности иностранной разведки и действий в ее пользу путем распространения дезинформации через TikTok.

Проект "Вот так Now" привел такие данные: скорее всего, мужчину зовут Яцек. Вероятно, это первый поляк, который открыто воюет за Россию. Раньше он мог служить в польской армии, теперь же призывает поляков вступать в российскую армию. Сначала мужчина подписал контракт с "добровольцами" – бригадой "Пятнашка". Затем заключил контракт. Важно, что это первый задокументированный случай публичного участия поляка в полномасштабной войне России против Украины.

Сейчас канал PolaknaDonbasie заблокирован, как и его производные.