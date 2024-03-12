Не идти – это работа на Путина: оппозиционер объяснил, как можно сорвать выборы в России

Вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная призвала россиян присоединиться к акции "Полдень против Путина" в день президентских "выборов" в России 17 марта. Многие критикуют акцию, потому что это может свидетельствовать о легализации путинского режима.

На самом деле призывы не идти на так называемые "выборы" президента России – это работа на Владимира Путина. Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный деятель, писатель, публицист Ростислав Мурзагулов.

Смотрите также "Полезные идиоты" на службе Кремля: как действует разветвленная сеть российской пропаганды в Европе

Давление на избирательную систему

Ростислав Мурзагулов убежден, что акция "Полдень против Путина" не легализует путинский режим. Наоборот, ведь российский диктатор очень боится конкуренции, поэтому не допустил на "выборы" многих так называемых оппозиционеров.

Путин создает себе бюллетень "я + три серые мыши". Если ты хочешь себе явки, красивые "победы", хочешь всему миру показать, какой ты "мощный политик", допусти туда несколько человек, которые тебя не любят. Но он этого не делает,

– заметил он.

Если никто не приходит на "выборы", то избирательная система не испытывает никакого давления. А если нет давления, тогда на избирательном участке соответствующие люди потом сами заполняют бюллетени и "голосуют" за Путина.

Когда за спиной стоит огромная толпа, которая друг друга подсчитывает, избирательная система находится под огромным давлением. Члены избирательной комиссии почувствуют это.

"Тогда у любого диктатора разрушается его система под давлением. Это один из его видов. Поэтому говорить не идти на выборы – это просто работа на Путина. Вы же видите логику Путина: окружил себя "серыми мышами", хочет, чтобы никто не приходил из оппозиции и не ставил эти галочки", – подчеркнул публицист.

Общественный деятель добавил, что перерисовать эти галочки в бюллетенях сложно технически, морально и эмоционально для тех, кто этим занимается. Поэтому надо давить на избирательную систему.

"Выборы" президента в России: последние новости

Так называемые президентские "выборы" в России состоятся 15 – 17 марта. Кроме того, "выборы" страна-агрессор планирует провести и на временно оккупированных территориях Украины.

Европарламент не признает результаты голосования в России. Председатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макалистер отметил, что это голосование не имеет ничего общего с демократией. Европарламентарий отметил, что Путин боится "украинской модели" свободного и открытого общества и воспринимает демократию как угрозу для себя на посту президента.

Оппозиционные российские СМИ раскрыли планы Кремля по проведению масштабного концерта на Красной площади 18 марта. Официально он якобы посвящен аннексии Крыма. Однако на самом деле Москва будет отмечать "победу" Путина на "выборах". В Москве уже формируют VIP-фанзону для участников мероприятия. Участникам концерта, которые в основном будут студентами, обещают подарки и выходной.

Суть акции "Полдень против Путина" заключается в том, что людям, которые выступают против Владимира Путина, нужно прийти в день "выборов" на избирательные участки одновременно – в полдень. Им предлагается или голосовать против кремлевского диктатора за любого из трех других кандидатов, или портить бюллетень.