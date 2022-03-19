На Полесье враг пытается удержать ранее захваченные рубежи на реке Ирпень

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Таким образом они пытаются удержать ранее захваченные рубежи на реке Ирпень.

Об этом 19 марта сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, отметив, что противник не совершает активных наступательных действий, сообщает 24 канал.

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По данным Генштаба, враг сосредоточил усилия на удержании ранее захваченных рубежей на реке Ирпень.

Причем, оккупанты временно остановили любые наступательные действия.

Противник вынужден перейти к обороне на невыгодных рубежах и позициях, пытается перегруппировать остатки сил,

говорится в сводке.

К тому же одной из приоритетных задач противника остается налаживание логистического обеспечения. Следовательно, значительных продвижений за минувшие сутки не наблюдается.

Параллельно Генштаб отметил, что рашисты не добились успеха на Слобожанском направлении.

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