Когда люди вернутся на Луну: что известно об амбициозной миссии NASA "Артемида"

С последних пилотируемых экспедиций на Луну прошло уже полвека – за это время ни США, ни Китай, ни другие космические державы не отправили на спутник экспедицию. В то же время в США уже несколько лет готовят новую лунную программу "Артемида" (Artemis), преемницу первой программы "Аполлон" (Apollo).

С октября по декабрь 2022 года в рамках первой миссии "Артемиды" беспилотный корабль "Орион", запущенный ракетой Space Launch System, облетел Луну, чтобы подготовить путь для будущих астронавтов.

Когда человечество снова ступит на Луну и чем будет заниматься там – читайте в материале 24 Канала.

Когда состоятся следующие миссии на Луну

После первой миссии в 2022 году NASA планировало в 2024-м запустить пилотируемую миссию вокруг Луны, а дальше – пилотируемую миссию с посадкой на спутник Земли. В январе 2024-го стало понятно, что агентство не успевает, и миссию "Артемида-2" перенесли на сентябрь 2025 года, чтобы справиться с трудностями с разработками и операциями, сообщили в NASA.

В рамках "Артемиды" планируется высадка на Луну первой женщины и первого человека с другим цветом кожи. До этого лунными астронавтами были только мужчины американского происхождения.



Ракета Space Launch System перед запуском / Фото NASA

Далее по очереди – миссия "Артемида-3" в сентябре 2026 года, в которой планируется высадка астронавтов возле южного полюса Луны. До 2028 года должны достроить лунную орбитальную станцию Gateway, на которую астронавты полетят в миссии "Артемида-4".

Для чего предназначена лунная орбитальная станция Lunar Gateway – проект орбитальной лунной станции NASA, запуск которой запланирован после 2025 года. Станция будет меньше Международной космической станции и будет использовать в работе системы искусственного интеллекта. Gateway будет служить промежуточным пунктом для полетов к Луне и дальше.

Мы возвращаемся на Луну так, как не делали раньше, и безопасность наших астронавтов является главным приоритетом NASA, когда мы готовимся к будущим миссиям "Артемиды". Мы многому научились со времен "Артемиды-1", и успех этих миссий зависит от коммерческого и международного партнерства, их цель – понимание и определение места человечества в Солнечной системе. "Артемида" представляет то, чего мы можем достичь как нация и как глобальная коалиция. Когда мы стремимся к решению сложных задач, мы можем достичь больших целей,

– заявил администратор NASA Билл Нельсон.

В миссии "Артемида-2" астронавты проверят критически важные системы контроля окружающей среды и жизнеобеспечения. В подготовке к полету также задействованы компании SpaceX и Blue Origin. Будущие миссии будет выполнять гигантская система Starship от SpaceX, предназначенная для полетов к Луне и Марсу.

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Как готовят космодром к старту миссии

В космическом центре Кеннеди во Флориде уже готовят стартовую площадку для будущей миссии. Это мобильный пусковой комплекс, который готовят команды программы EGS (Exploration Ground Systems – исследование наземных систем) NASA и подрядчика Bechtel National.



Мобильный пусковой комплекс / Фото NASA

Каждый установленный болт и ферма означают следующий этап возвращения человечества на Луну,

– говорит Шон Квинн, программный менеджер программы NASA EGS.

Вес всего комплекса – более 1 100 тонн, он установлен на высоте не менее 2 метров от земли. Для его перемещения и монтажа использовали специальную систему тяжелых домкратов и четыре самоходных модульных транспортера.

Мобильный пусковой комплекс будет служить "посредником" между наземными системами запуска, ракетой Space Launch System и космическим кораблем "Орион".

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Как готовятся астронавты к миссии на Луне

В пустыне Аризона в США NASA тестирует лунные прогулки астронавтов, которые будут участвовать в лунных миссиях. Полигон лунного ландшафта – вулканическое поле вблизи города Флагстафф.



Испытания в Аризоне / Фото NASA

В мае в прогулках участвовали астронавты NASA Кейт Рубинс и Андре Дуглас. Они гуляют по пустыне в макетах скафандров, готовясь к научным операциям миссии и тестируя передовые технологии. Например, дисплеи дополненной реальности в шлемах, которые будут выводить навигационные данные. Полевая команда тестирования состоит из астронавтов, инженеров NASA и экспертов в пустыне Аризона, а руководит ими команда диспетчеров полета и ученые из Космического центра имени Джонсона NASA в Хьюстоне.

Полевые испытания помогают нам проверить все системы, аппаратное обеспечение и технологии, которые нам понадобятся для проведения успешных операций на Луне во время миссий "Артемиды". Наши инженерные и научные команды бесперебойно работали вместе, чтобы убедиться, что мы готовы на каждом этапе пути к тому, когда астронавты снова ступят на Луну,

– отмечает Барбара Янойко, директор полевых испытаний в центре Джонсона.

NASA использует полевые испытания для моделирования миссий для подготовки к полетам в глубокий космос. Пустыня Аризоны является полигоном для исследования Луны с эпохи "Аполлона" из-за многих сходств с лунным рельефом, включая кратеры, разломы и вулканические ландшафты.

Также экипаж "Артемиды-2" уже отработал день из жизни своей миссии на Луну. Четверка астронавтов вместе с резервной астронавткой из Канады Дженни Гиббонс провела день в макете корабля "Орион" в Космическом центре Джонсона.



Астронавты в макете корабля / Фото NASA

Как сообщили Space.com трое членов экипажа "Артемиды-2", это был ценный опыт для них.

Тренировочная команда справилась прекрасно. Они организовали дневную симуляцию, во время которой мы прошли через все действия первого дня после запуска. Мы не симулировали запуск. Но когда мы "вышли на орбиту", то смоделировали, как достаем вещи, убедившись, что система водоснабжения работает, настраиваем туалет, ищем место для хранения скафандров ... Мы прошли через всю "хореографию", включая подготовку мест ко сну,

– рассказал Джереми Хансен, астронавт миссии от Канадского космического агентства.

Что будет происходить на Луне

Кроме Хансена, в экипаже есть командир NASA Рейд Вайзман, пилот NASA Виктор Гловер (который станет первым темнокожим человеком, что покинет низкую околоземную орбиту) и специалист миссии NASA Кристина Кох (первая женщина, которая вышла за пределы низкой околоземной орбиты). Хансен станет первым не американцем за пределами низкой орбиты.

Астронавты миссий "Артемиды" будут заниматься на Луне исследованиями и подготовкой к сооружению постоянной базы человечества. В частности, планируется создание первой лунной железной дороги.

NASA планирует построить первую лунную железнодорожную систему, цель создания которой – надежная, автономная и эффективная транспортировка полезного груза на Луне. Она поможет в создании постоянной лунной базы в 2030-х годах, как это предусмотрено в плане NASA "Луна – Марс". Система будет называться FLOAT (Flexible Levitation on a Track – гибкая левитация на треке).

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В FLOAT будут использоваться магнитные роботы, которые будут парить над трехслойной гибкой пленочной колеей:

слой графита позволит роботам без двигателя парить над дорожками с помощью диамагнитной левитации;

слой гибкой схемы будет генерировать электромагнитную тягу для контроля движения роботов вдоль путей;

дополнительный тонкопленочный слой солнечной панели будет генерировать электроэнергию.

Роботы FLOAT не будут иметь движущихся частей и будут парить над путями, чтобы минимизировать амортизацию от лунной пыли, в отличие от велосипедов с колесами или гусеницами.

Отдельные роботы смогут транспортировать полезные грузы различной формы и размера на скорости более 0,5 метра в секунду. FLOAT не потребует пилотов и подготовки ландшафта, а его пути можно сворачивать и разворачивать в новых местах по необходимости. Это актуально, поскольку NASA может построить более одной лунной базы для лунных миссий.



Проект базы на Луне / Фото NASA

По словам Джима Фри, помощника администратора NASA по разработке исследовательских систем, по программе "Артемида" могут в конце концов построить несколько баз по всей Луне вместо одного базового лагеря на южном полюсе Луны, как это планировалось с 2020 года.

Базовый лагерь "Артемиды" планируют построить на южном полюсе Луны в кратере Шеклтон, где содержатся запасы водяного льда. А еще NASA рассматривает сотрудничество с международными партнерами – Европой, Канадой и Японией – для создания сети баз на Луне для научных и исследовательских целей.