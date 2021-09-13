Полеты с боевой стрельбой: летчики провели учения над Черным морем – впечатляющее видео

Украинские военные провели авиационные тренировки со стрельбами. Летчики морской авиационной бригады тренировались над Черным морем.

Учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой провели во время летной смены. Для этого задействовали 2 вертолета – Ми-8 и Ми-14ПЧ.

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Украинские военные учились над Черным морем

Заместитель командира бригады по МПЗ подполковник Родион Козаков рассказал, что тренировки длились несколько дней. Это позволило экипажам отработать задачи различной сложности.

В частности экипажи отработали:

перелет с места базирования на полигон в Херсонской области, где неоднократно отрабатывали взлет-посадку;

пролеты по кругу, после чего получили задания относительно целей, которые нужно было поразить;

вертолет Ми-14ПЧ – элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактического бомбометания в заданном районе;

вертолет Ми-8 – после боевого маневрирования парой – практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям.

Экипажи на отлично выполнили контрольные полеты и, продемонстрировав слаженность в действиях, "уничтожили все заданные цели",

– рассказал Родион казаков.

Летчики морской авиационной бригады провели учения над Черным морем: смотрите видео

Экипажи вертолетов провели учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой / Фото "АрмияИнформ"

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