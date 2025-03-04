"Надо копать и смотреть": Лукашенко поручил найти полезные ископаемые в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости активизировать геологоразведочные работы на территории страны для поиска полезных ископаемых.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусские пропагандистские СМИ. Интересно, что такое задание он поручил на фоне обсуждений потенциального соглашения по ископаемым между Киевом и Вашингтоном.

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Что поручил Лукашенко

Во время совещания, посвященного кадровым вопросам и стратегическим задачам правительства во вторник, 4 марта, белорусский диктатор отметил, что в отвалах страны могут быть редкоземельные минералы.

По его мнению, этот вопрос является "актуальным" в связи с последними событиями, поэтому Александр Лукашенко поручил соответствующим структурам провести детальную разведку недр страны, в частности нефти и газа.

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо исследовать и другое: химию, нефть, газ и все полезные ископаемые. Я ставил соответствующую задачу перед министром", – заявил Лукашенко.

По его словам, белорусская геологоразведка плохо развита, а поиск стратегически важных ресурсов остается без внимания. Он отметил необходимость активной работы в этом направлении.

Министру природных ресурсов и охраны окружающей среды придется хорошо поработать вместе с вами. Это – будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле,

– резюмировал он.

К слову, ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что США рассматривают возможность экономического сотрудничества с Россией в добыче полезных ископаемых после подписания мирного соглашения с Украиной.