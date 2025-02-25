Европа предлагала Украине взаимовыгодное соглашение по полезным ископаемым, – еврокомиссар

Европа приобщается к решению вопросов относительно полезных ископаемых. Во время визита в Киев 24 февраля чиновники ЕС предложил украинским чиновникам взаимовыгодное соглашение по украинским критических минералов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на агентство AFP. Эта потенциальная сделка может стать ответом США на их предложения.

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ЕС предлагает свое соглашение о полезных ископаемых

Еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предложили Украине предоставить Европе ископаемые, которых ей не хватает, в обмен на сотрудничество. Сообщается, что такое соглашение обязательно будет взаимовыгодным.

21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, могут быть предоставлены Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства,

– заявил в Киеве Стефан Сежурне.

Украина имеет разнообразие полезных ископаемых, например марганец, титан, графит и литий и тому подобное. Соединенные Штаты стремятся обменять ресурсы на долг Украины за помощь во время полномасштабного вторжения. Киев отказывался подписывать это соглашение, ведь в нем не было необходимых гарантий безопасности, а его сумма вдвое больше стоимости полученной помощи.

Зато Европа готова идти на сотрудничество с Украиной, сообщил еврокомиссар. О деталях потенциального соглашения, которое предлагает ЕС, Сежурне не рассказал.

Лидеры стран ЕС и НАТО приехали в Киев на третью годовщину полномасштабного вторжения России. Они выразили поддержку нашему государству и говорили о защите и дальнейшей совместной работе.

Трамп и Зеленский встретятся для подписания соглашения

В понедельник, 24 февраля, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу в Белом доме с Владимиром Зеленским, которая может состояться на этой или следующей неделе. Во время нее лидер Соединенных Штатов планирует подписать соглашение о полезных ископаемых.