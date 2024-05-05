В Одессе женщина-полицейский не хотела охранять церковь настолько, что попала в скандал. Она сделала циничное заявление, мол, если туда прилетит, то это якобы "ничего страшного". Реакция общества и руководства не заставила себя ждать.

В полиции назвали слова девушки позорными. Правоохранители инициировали служебное расследование. Об этом сообщает 24 Канал.

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Подробности скандала

Сотрудницы полиции записала видео для своих друзей в частную группу, в котором заявила, что не понимает, для чего ей охранять церковь. Высказывания были достаточно циничными и, как пишут пользователи соцсетей, "кровожадными".

"На**й мне ту церковь охранять? Там от силы человек 30, е**ть. Ну прилетит туда, и что? Ничего страшного. Ну, это же не минус 100 человек, это всего минус 30, лол, чел", – заявила она.

Скандальное заявление женщины-полицейской: смотрите видео

Очевидно, кто-то распространил это видео дальше, потому что оно вышло за пределы частного чата. Запись быстро разлетелась по телеграм-каналам.

В правоохранительных органах сообщили, что тоже увидели это видео в одном из пабликов.

По факту позорного поведения работника полиции после несения службы по охране общественного порядка возле одного из культовых сооружений Одесской области инициировано проведение служебного расследования. <…> Такое поведение является неприемлемым, позорит работу правоохранителя, и на него была принципиальная и жесткая реакция руководства,

– сообщили в полиции.

Сотрудницу полиции отстранили

В правоохранительных органах отметили, что к службе в полиции девушка приступила только месяц назад.

Сейчас девушку отстранили от службы. Также правоохранители инициировали проведение служебного расследования, по результатам которого она будет уволена.

Национальная полиция Украины отметила, что готова защищать и оберегать граждан "как во время празднования Пасхи, так и каждый день – и внутри страны, и на линии фронта".

Мы уважаем наши традиции, святые и духовные ценности. К тому же в Одессе, которая чуть ли не ежедневно становится объектом российских вражеских атак, где гибнут люди и где полицейские вместе с медиками и спасателями первыми приходят на помощь. В очередной раз отмечаем: ни один случай неправомерных действий правоохранителей не останется без внимания руководства, и это принципиальная позиция – что недостойные работники не могут носить высокое звание полицейского,

– сказали в ведомстве.

Отметим, что циничное заявление девушки из Одессы появилось в сети на фоне террористического удара по Харькову. Днем 5 мая россияне ударили по центральной части города. Известно о 10 пострадавших, однако их количество еще может возрасти.

Стоит добавить, что представитель Воздушных сил Илья Евлаш ранее отметил, что вероятность российских атак по Украине на Пасху нельзя исключать.

Президент Владимир Зеленский тоже призвал украинцев быть осторожными в ближайшие дни.