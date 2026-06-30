Местные правоохранительные органы разыскивают взрывателя. Об этом сообщает BFMTV .

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Что известно о расследовании теракта?

Для поисков развернули масштабную операцию: вместе с полицией Монако работают около 40 французских жандармов и два вертолета. Князь Монако Альбер II заявил, что все соответствующие службы действуют в тесном сотрудничестве с Францией, и выразил уверенность, что виновных обязательно установят как можно скорее.

К операции привлечены французские военные и 2 вертолета, которые работают в районе инцидента. Поиски предполагаемого исполнителя продолжаются уже менее 12 часов после взрыва.

Власти Монако усилили меры безопасности в княжестве. Также были введены жандармские проверки вблизи границы. Всего для оказания помощи пострадавшим после взрыва было мобилизовано около 50 пожарных, среди них примерно 10 французских спасателей. Для охраны района привлекли 84 сотрудника общественной безопасности.

Подозреваемого зафиксировали многочисленные камеры видеонаблюдения, а его фото активно распространяется в соцсетях. На снимках виден мужчина в бежевых брюках, черной кофте и шляпе, при этом часть его лица скрыта, что затрудняет идентификацию.



Вероятный подозреваемый / Скриншот из сети

После того как он оставил подозрительный рюкзак возле здания в районе между бульваром Италии и улицей отца Луи Фролла, недалеко от границы с Францией, мужчина быстро скрылся пешком. Вероятно, он направился в сторону соседнего Босолея, где его след впоследствии исчез.

Помимо видеозаписей, следователи собирают показания очевидцев, чтобы восстановить маршрут подозреваемого до взрыва и во время побега.

Стоит отметить, что глава правительства Монако Кристоф Мирман заявил, что это – первый подобный случай в истории княжества. "Вероятно, это теракт", – сказал он.