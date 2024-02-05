Не хотят вступать в "Лють": что известно о бунте полицейских в Днепропетровской области

Полицейские Днепропетровской области бунтуют, потому что якобы не хотят вступать в штурмовую бригаду "Лють". Соответствующие видео распространили в сети, 24 Канал расскажет подробнее.

На инцидент отреагировал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич. По его словам, полицейские с первого дня полномасштабного вторжения встали на защиту Украины, но обстоятельства инцидента выяснят.

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Что известно о "бунте полицейских" в Днепропетровской области

На видео зафиксирован спор полицейских с мужчиной в полицейской форме. Он, очевидно, приехал с тем, чтобы убедить вступать в штурмовую бригаду.

Спор касался законодательной основы такого решения. Полицейские требовали показать "где это написано" и говорили, что таким образом ограничивают их конституционные права.

Одно дело блокпост, а другое – окопы. Это большая разница,

– высказался один из полицейских.

Правоохранители объяснили: их учили гарантировать безопасность людей, но не отражать атаки. Полицейские могут защитить людей, оказать им первую медицинскую помощь, но они не знают тактики.

Аргументом полицейских было то, что они честно несут свою службу. Они возмущались, что их судьбу пытаются решить за них, и спрашивали, зачем приехал этот человек. Некоторые эмоционально высказался в духе "столько ребят на Майдане погибло, а ты".

Спор между полицейскими в Днепропетровской области: смотрите видео

Как отреагировало руководство полиции

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич выложил свой комментарий по ситуации.

В конце второго года полномасштабной агрессии врага логично, чтобы добровольческие батальоны и отдельные полицейские, которые могут и умеют профессионально защищать Родину, не были рассредоточены для выполнения боевых распоряжений, а централизованно входили в состав бригады "Лють". Именно поэтому, кроме постоянного набора в штурмовую бригаду, происходит реорганизация структурных подразделений Национальной полиции, чтобы создать наиболее эффективную систему в составе Сил безопасности и обороны Украины. Кто хочет воевать – идет на фронт. Для остальных также немало полицейских задач,

– написал он.

В 2022 году спецназовцы различных подразделений впервые для истории украинской полиции стали полноценными комбатантами, была создана штурмовая бригада Нацполиции "Лють". И бойцы показали хороший результат.

Фацевич акцентировал, что полиция верна присяге и будет и в дальнейшем выполнять все обязанности.

"По видео, которое распространяется в социальных сетях о полке особого назначения в Днепре, – руководством Национальной полиции будут выяснены все обстоятельства и приняты соответствующие решения", – подытожил он.

Что сказано в законе о военной службе полицейских