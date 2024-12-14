Полицейские Днепра совместно с СБУ задержали подозреваемого в совершении теракта

В Днепре 14 декабря произошел теракт, в результате которого погибли люди. Полицейские уже задержали подозреваемого в этом преступлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины. Во время теракта в Днепре сработало взрывное устройство.

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Что говорят в полиции о задержании подозреваемого в теракте

По данным Нацполиции, в Днепре 14 декабря в 14:45 произошел взрыв возле одного из админзданий в центральном районе города. В результате происшествия погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них двое полицейских.

Правоохранители, говоря о подозреваемом в теракте, отметили, что мужчина действовал по указаниям спецслужб России.

В результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские совместно с СБУ за несколько часов разыскали и задержали его. Им оказался 37-летний местный житель,

– отметили полицейские.

Следователи СБУ квалифицировали событие как террористический акт. Задержанному грозит пожизненное заключение.

Сейчас в Днепре продолжаются следственные действия, чтобы установить все детали и обстоятельства этого преступления.

В Офисе генпрокурора добавили, что на месте взорвалось самодельное взрывное устройство. Относительно подозреваемого, прокуроры отметили, что уже решается вопрос об избрании меры пресечения.

В СБУ, в свою очередь, отметили, что задержали подозреваемого по "горячим следам".

"Сейчас фигуранта доставили в отделение полиции. По месту жительства задержанного продолжаются обыски, проводятся все необходимые следственные действия", – отметили в службе.

Подозреваемого в теракте в Днепре задержали / Фото СБУ

Кроме того, там подчеркнули, что досудебное расследование продолжается, а виновные будут непременно найдены и привлечены к ответственности.

К слову, в результате теракта в Днепре, кроме погибшего, тяжело ранен еще один мужчина и двое полицейских, которые в то время находились на службе. Повреждены жилые дома поблизости.

В сети также показали момент взрыва в Днепре 14 декабря. По словам очевидцев, этот взрыв не был похож ни на один из тех, что связан с боевыми действиями.

По данным журналистов, взрыв произошел на пересечении улицы Степана Бандеры и проспекта Леси Украинки. Взрывчатка сработала возле автомобиля.