Полицейские на допросе не подтвердили, что Трухин предлагал взятку, – директор ГБР

9 февраля 2022 , 14:25
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Источник:

Интерфакс-Украина

В Государственном бюро расследований рассказали новые детали по делу ДТП с Александром Трухиным. В частности, о том, что на допросе полицейские не подтвердили, что нардеп предлагал им взятку.

О результатах допросов стражей порядка, которые были на месте аварии с участием "слуги народа", рассказал директор ГБР Алексей Сухачев.

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Полицейские не подтвердили попытку взяточничества Трухина

Сотрудники полиции, допрошенные в Государственном бюро расследований, не подтвердили информацию о предложении им взятки нардепом Александром Трухиным после ДТП.

О возможном предложении предоставления Трухиным неправомерной выгоды. В ходе повторного допроса полицейские сообщили, что лично им средства как неправомерную выгоду не предлагали,
– отметил Сухачев.

Соответствующее заявление он сделал, выступая 9 февраля на заседании парламентского комитета по правоохранительной деятельности.

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Автор: Наталія Пристанська