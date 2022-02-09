Полицейские на допросе не подтвердили, что Трухин предлагал взятку, – директор ГБР
Источник:Интерфакс-Украина
В Государственном бюро расследований рассказали новые детали по делу ДТП с Александром Трухиным. В частности, о том, что на допросе полицейские не подтвердили, что нардеп предлагал им взятку.
О результатах допросов стражей порядка, которые были на месте аварии с участием "слуги народа", рассказал директор ГБР Алексей Сухачев.
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Полицейские не подтвердили попытку взяточничества Трухина
Сотрудники полиции, допрошенные в Государственном бюро расследований, не подтвердили информацию о предложении им взятки нардепом Александром Трухиным после ДТП.
О возможном предложении предоставления Трухиным неправомерной выгоды. В ходе повторного допроса полицейские сообщили, что лично им средства как неправомерную выгоду не предлагали,
– отметил Сухачев.
Соответствующее заявление он сделал, выступая 9 февраля на заседании парламентского комитета по правоохранительной деятельности.
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