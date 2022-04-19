Полицейские проведали дедушку, который самостоятельно эвакуировал свою семью в Ивано-Франковск

Ювенальные полицейские посетили 84-летнего Валентина Платова. Знаменитый сегодня дедушка самостоятельно вывез свою семью из Запорожской области в Ивано-Франковск.

О визите к герою рассказали в Министерстве внутренних дел Украины. В ведомстве отметили, что семья Платовых уже в безопасности, а ювенальная превенция Прикарпатья помогает с гуманитаркой.

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Выезжали из поселка под обстрелами

Как сообщают в МВД, российские войска непрерывно обстреливали их село Степное. Почти месяц семья прожила без света и газа, впоследствии закончились медикаменты и еда. Когда шансов на спасение оставалось все меньше, они приняли решение бежать.

Как впоследствии оказалось – вовремя. Буквально через два дня стало известно, что вражеский снаряд разрушил их дом. Эвакуацию семьи взял на себя 84-летний Валентин Платов. Благодаря его храбрости удалось сохранить жизнь трех маленьких внуков.

Полицейские посетили дедушку, который эвакуировал семью / Фото Нацполиция

Сейчас семья остановилась в Ивано-Франковске.

Валентин Платов и его внучка / Фото Нацполиция

Внук дедушки, который вывез семью из-под обстрелов / Фото Нацполиция

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