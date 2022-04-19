Поліцейські відвідали дідуся, який самотужки евакуював свою сім'ю до Івано-Франківська

Про візит до героя розповіли у Міністерстві внутрішніх справ України. У відомстві зазначили, що сім'я Платових уже у безпеці, а ювенальна превенція Прикарпаття допомагає із гуманітаркою.

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Виїжджали із селища під обстрілами

Як повідомляють у МВС, російські війська безперервно обстрілювали їхнє село Степове. Майже місяць родина прожила без світла та газу, згодом закінчились медикаменти та їжа. Коли шансів на порятунок залишалось дедалі менше, вони прийняли рішення тікати.

Як згодом виявилося – вчасно. Буквально за два дні стало відомо, що ворожий снаряд зруйнував їхній будинок. Евакуацію сім'ї взяв на себе 84-річний Валентин Платов. Завдяки його хоробрості вдалося зберегти життя трьох маленьких внуків.



Поліцейські відвідали дідуся, який евакуював сім'ю / Фото Нацполіція

Зараз сім'я зупинилася в Івано-Франківську.



Валентин Платов та його внучка / Фото Нацполіція



Внук дідуся, який вивіз родину з-під обстрілів / Фото Нацполіція

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