Грозит пожизненное: что известно о мужчинах, напавших на полицейских в Винницкой области
Источник:Иван Выговский
Правоохранители 21 апреля задержали двух мужчин, которые напали на патрульных полицейских в Винницкой области. Как оказалось оба нападавших являются военными.
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский раскрыл детали относительно злоумышленников, которые напали на правоохранителей во время проверки авто 20 апреля. В результате нанесенных ранений погиб 20-летний правоохранитель.
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Кто был нападающими на полицейских в Винницкой области
Выговский отметил, что нападавшими были двое военных, отец и сын, которым 52 и 26 лет соответственно. Эти мужчины – уроженцы Винницкой области.
Полицейский, погибший при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел осуществить выстрелы и ранить злоумышленника,
– рассказал глава Нацполиции.
Генерал полиции отметил, что обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются.
Сейчас по факту нападения следователи начали уголовное производство по статье об убийстве или покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы, когда вину подозреваемых докажут в судебном порядке.
Мужчины пытались сбежать за границу
Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Елена Бережная в эфире телемарафона сообщила, что нападавшие на полицейских планировали сбежать с территории нашего государства.
"Они находились в заброшенном здании, намеревались поехать за границу Украины", – подчеркнула она.
Бережная также отметила, что сейчас следствие установило, что причиной нападения было то, что мужчины перевозили боевые гранаты. Но, как это было на самом деле, будут еще выяснять правоохранители.
В Винницкой области напали на двух полицейских
- В полиции Винницкой области сообщили, что ночью 20 апреля в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по полицейским. Один правоохранитель погиб, второй получил ранения.
- На видео с нагрудной камеры зафиксировано, что водитель и его пассажир передали свои документы для проверки полицейскому. Затем пассажир вышел из автомобиля и открыл багажник по просьбе правоохранителя. Через мгновение оба лица неожиданно открыли огонь по полицейским.
- В сети распространялась информация, что нападающими являются отец и сын – Валерий и Виталий Василака. Они являются военнослужащими одной из частей Сухопутных войск ВСУ.
- Уже 21 апреля правоохранители задержали обоих мужчин, которых подозревали в убийстве полицейского в Винницкой области. Мужчин задержало в Одесской области спецподразделение КОРД.